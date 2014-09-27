بالصور… «أمينة أشرف» تفوز بلقب ملكة جمال مصر وتتمنى عودة السياحة‎

اختمت، صباح اليوم السبت، مسابقة ” جمالك يا مصر”، فى مدينة شرم الشيخ باعلان مليكتى جمال مصر ، حيث فازت أمينة أشرف بلقب ملكة جمال مصر ” مس ايجبت”، وفازت يارا دبانة بلقب ملكة جمال الكون، وحصدت هبه هشام لقب الوصيفة الأولى وشيماء بكر لقب الوصيفة الثانية وفازت نانسى مجدى بلقب ملكة جمال الارض.

واستمر حفل مهرجان جمالك يا مصر حتى الساعة الرابعة فجرا فى قاعة المؤتمرات الكبرى، واحيا الحفل المطربتين ديانا كرازون ومى سليم بحضور اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ ممثلين عن السياحة وعدد ملكات الجمال السابقين سارة الخولى ودنيا حامد وهدى عبود.

وقال أمينة اشرف ملكة جمال مصر، إنها تتمنى عودة السياحة بقوة وكل الخير لمصر بلدها، وان يراها العالم بالجمال الذى تراه فيها.