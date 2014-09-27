كاميرون: الحرب على «داعش» يستغرق أكثر من 3 سنوات

قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم السبت، إن الحرب على تنظيم الدولة في العراق والشام «داعش» سيستغرق أكثر من ثلاث سنوات ، مؤكدا ما قاله في مجلس العموم أمس بأن الحرب ستستمر لسنوات وليست لأشهر.

وفي تصريحات لصحيفة “ذي صن” البريطانية ، قال زعيم حزب المحافظين ” أينما توجد دول منقسمة وغير مستقرة ، فان هذا التطرف الاسلامي يسبب مشاكل لهذه الدول ولنا أيضا في بلادنا” ، وأضاف “هذا صراع على المدى الطويل” ، مشيرا الى أن الحرب لهزيمة داعش قد تستغرق اكثر من ثلاث سنوات.

وقال ديفيد كاميرون “نأمل أن نستطيع تحقيق النجاح بشكل أسرع من ذلك ، ولكن قد يستغرق وقتا أكثر”

يذكر أن الطائرات الحربية البريطانية تستعد حاليا لبدء أولى غاراتها ضد داعش في العراق خلال الساعات القليلة القادمة ، وتتمركز ست طائرات تتبع سلاح الجو الملكي البريطاني في قاعدة في قبرص منذ الشهر الماضي ، وينحصر عملها من ذلك الوقت على إجراء عمليات استطلاع.