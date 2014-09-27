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أوقاف المنوفية: رفضنا منح تنظيم أى ساحة لصلاة العيد للدعوة السفلية

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أوقاف المنوفية: رفضنا منح تنظيم أى ساحة لصلاة العيد للدعوة السفلية أوقاف المنوفية: رفضنا منح تنظيم أى ساحة لصلاة العيد للدعوة السفلية

وزارة الأوقاف-أرشيفية

قال الشيخ رمضان السبكى مدير الخطابة والدعوة بمديرية الأوقاف بالمنوفية، إن المديرية هى الجهة الوحيدة المنظمة لساحات عيد الأضحى المبارك البالغ عددها 360 ساحة بمشاركة شعبية فقط، ولم تمنح أى تيارات دينية او أحزاب سياسية تصريح بتنظيم ساحات لصلاة العيد من بينها “الدعوة السلفية”، حرصًا على أن يكون جميع الخطباء والدعاة من أبناء الأوقاف والأزهر الشريف.

وأكد السبكى فى تصريحات صحفية، أنه تم تجهيز 360 ساحة صلاة على مستوى المحافظة بالإضافة لساحة الصلاة الرئيسية بإستاد شبين الكوم وسيلقى خطبتها الدكتور ابراهيم الحشاش وكيل وزارة الاوقاف بحضور الدكتور احمد فوزى محافظ المنوفية وقيادات المحافظة الامنية والتنفيذية .

وأوضح السبكى أنه تم تكليف كل مدير إدارة بتجهيز ساحة رئيسية بالتعاون مع رئيس مجلس المدينة وإلقاء الخطبة بها وتوفير خطيب اساسى وأخر إحتياطى لكل ساحة أى نحو 720 خطيب وممنوع إلقاء خطبة العيد لغير العاملين بالأوقاف .

وأكد السبكى أنه تم وضع خطة مع الأمن بحيث تم إرسال كشف بأسماء الخطباء لساحات العيد لمديرية الأمن ومراكز الشرطة والنقط وعمد ومشايخ القرى مع ضرورة الالتزام بها، مشيرًا إلى أنه فى حالة المخالفة سيتم إتخاذ الاجراءات القانونية بإحالة الخطيب المقصر للتحقيق أو إثبات حالة بمحضر شرطة إذا تم منع خطيبنا من إلقاء الخطبة.

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