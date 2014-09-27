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زاخر: المجلس الاستشارى القبطى عاد لدوره التنويرى ورفض أحداث “جبل الطير”

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زاخر: المجلس الاستشارى القبطى عاد لدوره التنويرى ورفض أحداث “جبل الطير” زاخر: المجلس الاستشارى القبطى عاد لدوره التنويرى ورفض أحداث “جبل الطير”

قال كمال زاخر عضو المجلس الإستشارى القبطى فى تصريح خاص لوكالة أونا أن المجلس الإستشارى هو عمل بنائى كنسى يؤسس لفكرة الإرتقاء بأداء الشباب الذى قد يرفض فكرة العمل الجماعى وعمل المجلس نفسه، حتى لايفرض عليه شىء ولكنه يسعى إلى الدخول فى مربع التنوير وكيف يؤدى عملا مدنيا فى إطار القانون والقواعد المنظمة.

وأضاف زاخر : أن طريقة التعامل الأمنى مع قرية مسالمة وهى قرية جبل الطير جعلتنا نعود سريعا ونتحرك لرفض هذه الطريقة ، فالقبض على المخطىء أمرا عاديا فى إطار القانون لكن الإعتداء على الأهالى ليس مقبولا على الإطلاق فالمفترض أن هذا الجهاز يحمى المواطنين من البطش ولابيطش هو بهم ،وعلى صعيد آخر فقضية سيدة جبل الطير ليست جديدة و تتكرر كثيرا وهذا ماجعلنا أيضا نتحرك ونطالب بتعديل منظومة الخدمة والتربية الكنسية والرعاية والتعليم ومراجعة ذلك جيدا.

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