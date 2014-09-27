أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

الداخلية البريطانية: الانتهاء من تشريع لمواجهة «الجهاديين» البريطانيين نهاية نوفمبر

Google+ Print

قالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، السبت، إنه من المنتظر الانتهاء من تشريع جديد لمواجهة خطر عودة الجهاديين البريطانيين الذين يقاتلون في صفوف تنظيم «داعش» بحلول نهاية شهر نوفمبر.

وأضافت ماي، في تصريحات لصحيفة «ذي تايمز» البريطانية، أن التشريع من شأنه أن يمنح سلطات أكبر لمحاكمتهم.

وتابعت:«مفهوم ذهاب أشخاص إلى الخارج للقتال ليس جديدا، الأعداد التي ذهبت إلى سوريا تجعل الأمر مختلفا، نحن لا نزال نبحث الإجراءات التي يمكن اتخاذها فيما يتعلق بمواجهة العائدين إلى المملكة المتحدة».

كانت القيادية في حزب المحافظين البريطاني قد صرحت في مجلس العموم الشهر الماضي بأن الإجراءات تشمل محاكمة العائدين من سوريا بتهمة الضلوع في عمليات إرهابية في المحاكم البريطانية.

وذكرت صحيفة «ذي تايمز» أن التقديرات تشير إلى وجود نحو 500 جهادي بريطاني يقاتلون في صفوف الجماعات المتطرفة، ومن بينها تنظيم «داعش»، ومن أشهر هؤلاء الجهاديين من يعرف باسم الجهادي جون، والذي قتل رهينتين أمريكيين وموظف الإغاثة البريطاني ديفيد هينز.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي