بالصور.. كساد بسوق الأضاحى بالمنوفية بسبب الغلاء وتلاحم المواسم

يعانى سوق الأضاحى بمحافظة المنوفية من حالة كساد كبيرة وذلك لغلاء أسعار معظم السلع الاستهلاكية وزيادة أسعار الاضاحى بنسبة 25 % عن العام السابق وتلاحم المواسم” رمضان وعيد الفطر ودخول المدارس وعيد الأضحى” التى أثقلت كاهل الأسرة المصرية إلا أنه ما زال الكثير يتمسكون بحفاظ على عاداتهم السنوية بالمشاركة فى أضحية واحدة.

وقد أكد الحاج “بيومى النحت” – جزار- أن غلاء الأسعار والأعلاف وخاصة نحن فى مابين موسمين زراعة ولا يوجد طعام للأضاحى والإعتماد الأول على الأعلاف أثر بالسلب على حركة البيع والشراء قائلًا ” زى ما انت شايف لا فى بيع ولاشراء بسبب الغلاء فى كل حاجة وبالنسبة للأضاحى مش زى كل سنة أقل بكتير عن السنة اللى فاتت”.

وأضاف شقيقه “عاشور النحت” – تاجر مواشى –أنه رغم اننا فى وقت زروه لحركة البيع والشراء سواء قبل عيد الأضحى بأيام ووقت الظهيرة من اليوم إلا أن حركة البيع ضئيلة جدًا ” فين وفين على مايجيلى زبون بسبب الغلاء اللى احنا عايشينه” مشيرًا إلى أن المواطنين أحجموا عن الشراء بدعوى غلاء الأسعار وقلة الرواتب والتجار لا يستطيعون أن يخفضوا الأسعار بسبب ارتفاع سعر العلف وتكلفة تربية الماشية.

وأشار تاجر المواشى إلى أن سعر الأضاحى فى المنوفية أقل من القاهرة نظرًا لإن محافظة المنوفية محافظة زراعية إلا أن حركة البيع أقل بكثير بالمقارنة بالعام الماضى مشيرًا إلى أن سعر الخروف يترواح من بين 1500 إلى 2000 وسعر الماعز 1200 إلى 1800 والعجول من 12000 جنيه فيما يزيد حسب الوزن .

وأكد علاء الشايب موظف بديوان عام المحافظة أنه قرر هو أشقائه الخمسة الاشتراك فى بقرة قائلًا ” اوفر بكتير لنا المشاركة فى الأضحية بنعملها منذ 5 سنوات فسعر البقرة 13000 جنيه نصيب الفرد لا يتعدى ثمن خروف لا يكفى فى الاساس لتوزيع على الأقارب والفقراء”مشيرًا إلى انهم لن يقطعوا عادة تدخل الفرحة والسرور على قلوبهم.

وأضافت “إيناس عبد الله” – ربة منزل- أنها وزوجها الذى يعمل ” فنى بشركة المياه ” لن يستطيعوا شراء أضحية هذا العام لكثرة الأعباء عليهم وتلاحم المواسم قائلة ” احنا مش ملاحقين مصاريف من رمضان للعيد الصغير ولدخول المدارس وكل حاجة غالية ” مطالبة بخفض أسعار السلع الأساسية اللحوم والسكر والرز والزيت.

ومن جانبه أكد محمد أحمد مرسى وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أن أسعار لحوم الأضاحي حققت ارتفاعا ملحوظ وصل لـ 25% مشيرا إلى الاسعار ارتفعت من 32 جنيها للكيلو القائم الحي العام الماضى إلى نحو 42 جنيها للكيلو القائم الحي في موسم العيد العام الحالي.

وأضاف عاطف الجمال وكيل وزارة التموين التموين أن حملات مكثفة تقوم مديرية الشئون الصحية والطب البيطري والتموين وشرطة المرافق علي أماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك ووضع الأسواق تحت الرقابة الصارمة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك .

كما أنه سيتم وضع خطط للمرور علي السلخانات ومجازر اللحوم والدواجن وكتابة تقارير مفصلة عن مدي استيفائها للاشتراطات الصحية بجميع الإدارات الصحية بعمل حصر شامل لاماكن بيع وعرض اللحوم والدواجن والمرور عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.