أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

عامل يقتل زوجته ويسلم نفسه للشرطة بالغربية

Google+ Print
عامل يقتل زوجته ويسلم نفسه للشرطة بالغربية عامل يقتل زوجته ويسلم نفسه للشرطة بالغربية

شهدت قرية الجعفرية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، قيام زوج بقتل زوجته بعد أن طعنها عدة طعنات بالصدر والبطن لخلافات أسرية بينهما ثم قام بعد ذلك بتسليم نفسه للشرطة.

تلقى اللواء أسامه بدير مدير امن الغربية أخطارا من العميد ناصر عطيه مأمور مركز السنطة، بقيام ابراهيم محمد جابر حجاب عامل مقيم بالجعفرية مركز السنطة بقتل زوجته عزه نعيم ابو العزم، باستخدام سكين وقام بتسليم نفسه إلى نقطة الشرطة عقب ارتكابه الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا