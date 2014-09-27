عامل يقتل زوجته ويسلم نفسه للشرطة بالغربية

شهدت قرية الجعفرية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، قيام زوج بقتل زوجته بعد أن طعنها عدة طعنات بالصدر والبطن لخلافات أسرية بينهما ثم قام بعد ذلك بتسليم نفسه للشرطة.

تلقى اللواء أسامه بدير مدير امن الغربية أخطارا من العميد ناصر عطيه مأمور مركز السنطة، بقيام ابراهيم محمد جابر حجاب عامل مقيم بالجعفرية مركز السنطة بقتل زوجته عزه نعيم ابو العزم، باستخدام سكين وقام بتسليم نفسه إلى نقطة الشرطة عقب ارتكابه الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة .