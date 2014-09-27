“النقابات المهنية” : دعوة أمريكا للمجتمع الدولى بشن الحرب على داعش “مشبوهة”

قال الاتحاد العام للنقابات المهنية إنه تابع الدعوة الامريكية ، التى وصفها بالـ”مشبوهة” للمجتمع الدولى و العربى بشن حرباً على تنظيم داعش الأرهابى، مضيفاً :”رغم معارضتنا لأعمال داعش وغيرها من الأدوات التي أعدّتها المخابرات الصهيو- أمريكية ؛ والإساءة إلى الإسلام بما اقترفته من جرائم باسمه ، لكننا نبدى قلقاً حيال تلك الدعوة المشبوهة ، بل أن التاريخ يعيد نفسه من جديد ، حيث تخدع أمريكا العالم خاصة الشعوب العربية للمرة الثالثة ، كما خدعته من قبل أثناء غزوها لدولة أفغانستان ودولة العراق “.

> واكد الاتحاد ، فى بيان له ، السبت ، على أن أمريكا هي المسئول الأول عن الإرهاب فى المنطقة ،مشيراً إلى أن التحرك العسكري الأمريكي وحلفائه ينبغي أن يكون بتصريح من الدول والحكومات أو مجلس الأمن بما يتفق مع القانون الدولي وليس عن طريق الإخطار .

وتابع :”الهدف من العمليات العسكرية هو إسقاط النظام السوري وتقسيم الدولة السـورية مضـافاً إلى التعـديل التصـحيحي ( الحرب على إرهاب داعش ) ، و أمريكا هي المستفيد الوحيد من ضرب سوريا، لأنها تريد تفريغ وتفتيت المنطقة العربية بما يتناسب مع الهيمنة الأمريكية ومصالحه الشخصية ومصلحة إسرائيل.”

واوضح الأتحاد أن مصر مازالت في حرب داخلية على الإرهاب ؛ وان دخولها حرباً أخري ومعارك واهية غير مضمون نتائجها ينهك الدولة ويعطل مسيرة التنمية، ولذا فإننا نقدر حكمة القيادة السياسية في مصر برفضها المشاركة في الحرب على تنظيم داعش.