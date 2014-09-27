محافظ القاهرة: نشر نقاط إسعاف على طول الكورنيش والحدائق استعداد لعيد الأضحى

شدد الدكتور جلال مصطفي سعيد، محافظ القاهرة،علي مديرية الشئون الصحية بالقاهرة بإعلان حالة الطوارئ القصوى بالمستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة وتوفير الرعاية الصحية لها خلال فترة العيد ورفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف ومنع الإجازات والراحات مع وضع نقاط إسعاف متحركة علي طول الكورنيش من الاغاخان بشبرا وحتى كورنيش حلوان و15مايو وكذلك بالحدائق العامة التي بها تجمعات جماهيرية ومضاعفة تواجد سيارات الاسعاف بالمواقع المتوقع وجود تجمعات جماهيرية بها لتحقيق زمن استجابة سريع في حالة الطوارئ .

وأكد المحافظ علي انه سيتم تكثيف الحملات على شوادر بيع اللحوم والأسواق والمحال التجارية ومحال الجزارة وثلاجات عرض اللحوم للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال سحب عينات منها وإخضاعها للكشف بالتعاون مع مديرية الطب البيطري.

من جانبه، أكد طارق المحلاوي وكيل مديرية الصحة أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية تعمل على مدار 24ساعة يومياً لتلقي بلاغات المواطنين وشكاواهم ومتابعة الحوادث وإخطار المسئولين بها كما تم مضاعفة العاملين بغرفة الطوارئ حيث يمكن للمواطنين الإتصال للإبلاغ عن وجود أي طواريء أو مشكلات، بالإضافة إلى إمكانية الإتصال بمعهد السموم جامعة القاهرة على الأرقام 23640402 ومعهد السموم جامعة عين شمس على الأرقام 24848244 و24848677 كذلك تم توفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة في كل المستشفيات والتأكد من توفير مخزون مناسب من أرصدة الدم ومشتقاته .

وأضاف المحلاوي انه سيتم تكثيف المرور علي دورات مياه دور العبادة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وتكثيف المرور علي الحدائق والمتنزهات ومتابعة حالة النظافة العامة .

وأوضح المحلاوي أنه تم وضع خطة لمكافحة ناقلات الأمراض مثل البعوض والذباب من خلال القضاء على أماكن توالدها في تجمعات المياه وطفح المجاري والمياه الراكدة وتجمعات القمامة في الشوارع والصناديق وحول أماكن الذبح كما سيتم تشغيل الأجهزة الميكانيكية (ضباب ورذاذ) في الصباح لمكافحة الذباب البالغ ومساءاً لمكافحة البعوض البالغ.

أ ش أ