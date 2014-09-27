أبناء قرية “كفر المصيلحة” بالمنوفية يختلفون : مبارك ليس منا .. وآخرين سيظل رئيسنا

تباينت أراء وإهتمامات أهالى قرية كفر المصيلحة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية مسقط رأس الرئيس الأسبق مبارك مع بدء جلسة النطق بالحكم فى قضية القرن ومحاكمة الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته و 6 من كبار مساعديه فى القضية المعروفة إعلاميا ” بمحاكمة القرن” التى أنتهت بتأجيلها لجلسة 29 نوفمبر المقبل.

و أكد جمال سليم من أهالى القرية، أن مبارك لا ينتمى للقرية إلا “اسما ” فقط، موضحًا “هو من ساعد على سقوط مصر وكان غير قادر على حكم البلاد ففى عهده انتشر الفساد والظلم “.

وأضاف محسن الفولى أحد أهالى القرية، أنه يتمنى صدور حكم ببراءة الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك لانه صاحب فضل كبير على المصريين حسب قوله، مشيرا إلى أن مبارك عبر بالبلاد فى مرحلة صعبة لمدة ٣٠ عاما قائلا يكفى انه قائد الضربة الجوية فى مصر .

وأكد أحمد مبارك أحد أفراد عائلة مبارك أن نظام مبارك ومن حوله هم من اسقطوه ومن يستحقوا المعاقبة, مطالبًا ببراءته ومعاملته كأى رئيس سابق .

وأضاف محمد سعيد من اهالى القرية، “أن مبارك سيظل رئيسنا وابن بلدنا الذى نعتز به ولابد من براءته فبعده دخلنا فى نفق مظلم واصبحنا فريسة فى يد الاخوان” ، مطالبا ببراءة مبارك ونجليه ومعاقبة باقى نظامه السابق .

وأكدت ميرفت صلاح ان مبارك خيره على البلد وفى عهده ساد الامان مطالبة ببرءاته وتخليد اسمه، قائلة ” لا يستحق كل ما يحدث معه “.

وأوضح حسين اسماعيل ان مبارك ترك كفر مصيلحة من صغره وباع منزله الذى كان يسكن فيه وانتقل للعيش فى القاهرة وتبرأ من أهالى القرية ويرجع الفضل الى عبد العزيز باشا فهمى وزير الحقانية الذى ارتقى بالقرية فهو لم يتوان لحظة فى تعيين أبناء عائلته وقريته بمحاكم شبين الكوم.

وأضاف أن القرية يوجد بها مسجد ونادى رياضى باسمه فضلا عن مدرسة عبد العزيز باشا فهمى والتى تخرج فيها مبارك أما الرئيس مبارك فقد انقطعت علاقته بالقرية بعد المرحلة الثانوية والتحاقه بالكلية الحربية وهو الشيء الذي إستاء منه اهالى القريه والذين اعتقدوا عندما تولى الرئيس مبارك منصب نائب رئيس الجمهورية أنها سوف تعود إلى مجرها الأول أيام عبد العزيز فهمي باشا حيث كان يطلق عليها كفر باريس.

وقال سعيد مبارك ابن عمه ان مبارك افضل رئيس لجمهورية مصر العربية وما حدث بالقرية من خدمات كالصرف الصحى وتوصيل مياه الشرب والغاز الطبيعى ورصف الطرق بتوجيهات من الرئيس مبارك وانه لم يهمل القرية ، مطالبا ببراءته .