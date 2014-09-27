ضبط 19 حالة تهرب ضريبى بقيمة 54 مليونا و512 ألفا و976 جنيها خلال 48 ساعة

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم فى إطار الخطة العامة للإدارة والهادفة إلى مكافحة جرائم التهرب الضريبى عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية على مستوى الجمهورية خلال 48 ساعة.

ففى مجال الضرائب العامة والضرائب على المبيعات ، نجحت مباحث الضرائب والرسوم فى ضبط 19 حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستنديا ، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة ، بلغت فيها جملة المعاملات 54 مليونا و512 ألفا و976 جنيها.

وفى مجال التهرب الجمركى ، تمكنت قوات الأمن من خلال العمل الميدانى والأكمنة من ضبط 12 سيارة لمخالفتهم قانون الإعفاءات الجمركية ، وضبط 28 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية ، فضلا عن تنفيذ 16 حكما قضائيا متنوعا .

وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده والعرض على النيابة العامة.

أ ش أ