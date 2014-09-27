مصرع معاقة ذهنيًا على يد زوجة شقيقها بالمنيا

وقعت مشاجرة بين معاقة ذهنيا وزوجة شقيقها تعدت خلالها الزوجة عليها بالضرب بآله حادة مما أدي إلي إصابتها

> تبلغ لمركز من مستشفي دير مواس العام وصول فتاه تدعي “هاجر. م” معاقة ذهنيًا مصابة بجرح نافذ بالبطن أدي إلي نزيف داخلي وتم إحالتها إلي المستشفي وبالانتقال وسؤالها شفاهة اتهمت زوجة شقيقها بالتعدي عليها وأحداث إصابتها بآلة حادة سكين خلال مشاجرة نشبت بينهما لقيام المتهمة بمنعها من الخروج من المنزل وأضافت أنها أخفت الأداة المستخدمة داخل ثلاجة المنزل و تم ضبط المتهمة والأداة المستخدمة وبمواجهتها أنكرت ما نسب إليها وعللت اتهام المجني عليها لها لكونها معاقة ذهنيًا وفي وقت لاحق وردت إشارة من المستشفي يفيد وفاة المصابة متأثرة بجراحها.