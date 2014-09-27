أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مصرع معاقة ذهنيًا على يد زوجة شقيقها بالمنيا

Google+ Print
مصرع معاقة ذهنيًا على يد زوجة شقيقها بالمنيا مصرع معاقة ذهنيًا على يد زوجة شقيقها بالمنيا

أرشيفية

وقعت مشاجرة بين معاقة ذهنيا وزوجة شقيقها تعدت خلالها الزوجة عليها بالضرب بآله حادة مما أدي إلي إصابتها
> تبلغ لمركز من مستشفي دير مواس العام وصول فتاه تدعي “هاجر. م” معاقة ذهنيًا مصابة بجرح نافذ بالبطن أدي إلي نزيف داخلي وتم إحالتها إلي المستشفي وبالانتقال وسؤالها شفاهة اتهمت زوجة شقيقها بالتعدي عليها وأحداث إصابتها بآلة حادة سكين خلال مشاجرة نشبت بينهما لقيام المتهمة بمنعها من الخروج من المنزل وأضافت أنها أخفت الأداة المستخدمة داخل ثلاجة المنزل و تم ضبط المتهمة والأداة المستخدمة وبمواجهتها أنكرت ما نسب إليها وعللت اتهام المجني عليها لها لكونها معاقة ذهنيًا وفي وقت لاحق وردت إشارة من المستشفي يفيد وفاة المصابة متأثرة بجراحها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا