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فتح طريق “القاهرة ـ أسوان” بعد قطعه لساعات من الأهالى بسبب تسرب غاز الكلور

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فتح طريق “القاهرة ـ أسوان” بعد قطعه لساعات من الأهالى بسبب تسرب غاز الكلور فتح طريق “القاهرة ـ أسوان” بعد قطعه لساعات من الأهالى بسبب تسرب غاز الكلور

صورة أرشيفية

تمكن رجال الأمن بسوهاج بالتنسيق مع القيادات الشعبية بمركز جرجا من إعادة فتح الطريق الزراعى الغربى السريع “القاهرة ـ أسوان” عند قرية كوم الصعايدة بعد اقناع اهالى قرى كوم الصعايدة ونجع الطينة ومزاتا والشيخ جبربترك القضاء والتحقيقات ليتعرف على المتسبين الحقيقين وراء تكرار تسرب غاز الكلور من محطة مياة الشرب بمزاتا .

كان عدد من أهالى قرى مزاتا والشيخ جبر وكوم الصعايدة ونجع الطينة قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية على الطريق الزراعى الغربى القاهرة اسوان امام قرية كوم الصعايدة بعد تعرض 74 شخص لحالة اختناق جراء تسريب غاز الكلور من محطة مياة الشرب بمزاتا والشيخ جبر والمسئولة عن تغذية اهالى القرى المحتجة فجر اليوم .

ومن الجدير بالذكر ان ذات المحطة قد تسببت فى اختناف ما يقارب من 130 شخص اخرين الاربعاء الماضى، الأمر الذى يشير إلى وجود خلل كبير فى المحطة .

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