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مقتل 2 في اشتباكات قرب منزل رئيس جهاز الأمن القومي بصنعاء

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قتل يمنيان وأصيب آخرون خلال اشتباكات اندلعت، السبت، بالقرب من منزل رئيس جهاز الأمن القومي بصنعاء.

وقال مصدر محلي يمني إن الأوضاع في تلك المنطقة لا تزال متوترة حتى اللحظة، مشيراً إلى مقتل اثنين أحدهم من حراس منزل على الأحمدي وآخر من جماعة أنصار الله (الحوثية) وإصابة آخرين خلال محاولة الحوثيين اقتحام المنزل الكائن في شارع حده.

وهذه هي المحاولة الثانية لاقتحام منزل الأحمدي بحسب تصريحات سابقة له أكد فيها أن الحوثيين حاولوا اقتحام منزله.

من جانبه قال على العماد المتحدث باسم ما يعرف بـ«شباب الصمود» الحوثية إن خبر محاولة اقتحام منزل الأحمدي غير صحيح.

وأوضح أن سوء تفاهم حدث بين دورية خاصة بأنصار الله ودورية حراسة منزل الأحمدي أدت إلى نشوب تلك الاشتباكات، مؤكدا أن الأوضاع الآن مستقرة، وقال إن وسائل الإعلام تروج لأمور لا صحة لها وأن أنصار الله لا يحاولون اقتحام منزل أي أحد.

وعلى الرغم من الدعوة التي وجهها الرئيس عبدربه منصور هادي إلى الحوثيين لسحب نقاطهم ودورياتهم المسلحة من العاصمة صنعاء إلا أنها لا تزال منتشرة بشكل كبير فيها.

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