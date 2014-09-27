ضربات أمريكية جديدة ضد «داعش».. ودول أخرى تنضم إلى التحالف

شنت الولايات المتحدة، مساء الجمعة، سلسلة ضربات جوية جديدة في سوريا على تنظيم «داعش» في إطار حملة التحالف الدولي ضد الجهاديين الذي انضمت إليه 3 دول أوروبية.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، السبت، في واشنطن إن «عمليات جوية جديدة تجري في سوريا»، بدون أن يذكر تفاصيل عن عدد الغارات أو المواقع التي استهدفت أو مشاركة دول أخرى.

وأضاف هذا المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته أن هذه العمليات في سوريا باتت «شبه متواصلة».

وانضمت بريطانيا والدنمارك وبلجيكا إلى التحالف لشن ضربات جوية في العراق ولكن ليس في سوريا.

ففي لندن، تبنت أغلبية كبيرة من النواب في مجلس العموم البريطاني مذكرة تقدم بها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي دعا إلى «تدمير (...) شبكة الموت»، العبارة التي استخدمها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الأمم المتحدة.

ويسمح النص، الذي أقره مجلس العموم، «باللجوء إلى الضربات الجوية» في العراق، ويؤكد أن لندن «لن تنشر أي جندي بريطاني في مناطق القتال».

وفي هذا الإطار يمكن أن تبدأ ست قاذفات بريطانية من طراز تورنيدو متمركزة في قبرص تدخلها بسرعة.

وفي بلجيكا وافق البرلمان أيضا على تدخل في العراق فقط. وقد أقلعت ست طائرات حربية من طراز إف- 16 من البلاد متوجهة إلى الأردن. وقال وزير الدفاع البلجيكي بيتر دي كريم إن الطائرات البلجيكية يمكن ان تتدخل اعتبارا من يوم السبت.

وأخيرا أعلنت الدنمارك أنها سترسل سبع طائرات إف- 16 للمشاركة في الهجوم في العراق.