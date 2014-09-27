قصف جوي يستهدف مقاتلي «داعش» في بلدة كوباني السورية

ذكرت شبكة «بي بي سي» البريطانية أن قصفا جويا استهدف مقاتلي تنظيم «داعش» في بلدة كوبانى السورية الكائنة على الحدود التركية.

وذكرت الشبكة البريطانية، السبت، أن الطائرات الحربية ظلت تحلق في سماء المنطقة طوال ليلة أمس الجمعة، فيما سمع بعد ذلك دوي انفجارات، بينما لم يرد بعد أي تصريح من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة للكشف عما إذا كان هو من نفذ هذا القصف الجوي.

يشار إلى أن تنظيم «داعش» كان قد بدأ هجومه على كوباني منذ أكثر من أسبوع وحاصرها من ثلاث جهات، فيما فر أكثر من 140 ألف كردي من البلدة والقرى المحيطة بها وعبروا الحدود إلى تركيا.