أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

إصابة 8 أشخاص في ثوران بركان في وسط اليابان

Google+ Print

ذكر تقرير أن 8 أشخاص على الأقل أصيبوا جراء ثوران بركان في وسط اليابان، السبت.

وتوقعت السلطات مزيدا من الثورات البركانية، محذرة من سقوط رماد وحطام على المناطق المجاورة من جبل «أونتيك» الواقع بين مقاطعتي جيفو وناجانو.

وقالت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء إن الهيئة رصدت دخانا بركانيا ينبعث من المنحدر الجنوبي للجبل الذي يبلغ ارتفاعه 3067 مترا ويمتد لأكثر من ثلاثة كيلومترات في أعقاب الثورة البركانية التي حدثت في الساعة 11:53 صباحا (02:53 بتوقيت جرينتش).

ونقلت كيودو عن شويشي موكاي الذي يدير نزلا جبليا بالقرب من القمة :«كانت هناك ضوضاء تشبه الرعد وأصبحت السماء مظلمة بسبب الدخان، هناك 15 سنتيمترا من الرماد على الأرض».

وكانت أحدث ثورة لهذا البركان في عام 1979 عندما أطلق أكثر من 200 ألف طن من الرماد.

وشهد البركان أيضا ثورة ثانوية في عام 1991 وتسببت في العديد من الزلازل البركانية في عام 2007، وفقا لما ذكرته «كيودو».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية