إصابة 8 أشخاص في ثوران بركان في وسط اليابان

ذكر تقرير أن 8 أشخاص على الأقل أصيبوا جراء ثوران بركان في وسط اليابان، السبت.

وتوقعت السلطات مزيدا من الثورات البركانية، محذرة من سقوط رماد وحطام على المناطق المجاورة من جبل «أونتيك» الواقع بين مقاطعتي جيفو وناجانو.

وقالت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء إن الهيئة رصدت دخانا بركانيا ينبعث من المنحدر الجنوبي للجبل الذي يبلغ ارتفاعه 3067 مترا ويمتد لأكثر من ثلاثة كيلومترات في أعقاب الثورة البركانية التي حدثت في الساعة 11:53 صباحا (02:53 بتوقيت جرينتش).

ونقلت كيودو عن شويشي موكاي الذي يدير نزلا جبليا بالقرب من القمة :«كانت هناك ضوضاء تشبه الرعد وأصبحت السماء مظلمة بسبب الدخان، هناك 15 سنتيمترا من الرماد على الأرض».

وكانت أحدث ثورة لهذا البركان في عام 1979 عندما أطلق أكثر من 200 ألف طن من الرماد.

وشهد البركان أيضا ثورة ثانوية في عام 1991 وتسببت في العديد من الزلازل البركانية في عام 2007، وفقا لما ذكرته «كيودو».