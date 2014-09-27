ارتباك الحركة الجوية بالولايات المتحدة إثر حريق مركز مراقبة عطل 1750 رحلة

قال مسئولون إن حريقا أشعله على ما يبدو موظف في مركز مراقبة الحركة الجوية في منطقة شيكاغو، أدى إلى إلغاء أكثر من 1700 رحلة جوية في المطارين الرئيسيين بشيكاغو، وإرباك الحركة الجوية في شتى أنحاء الولايات المتحدة.

استؤنفت الرحلات في مطار أوهارا الدولي، وهو واحد من أكثر مطارات العالم ازدحاما، بعد تأخير استمر نحو 4 ساعات ولكن حدثت اختناقات عبر النظام الجوي بأكمله تتوقع شركات الطيران استمراره حتى مطلع الأسبوع.

وقالت شرطة أوروروا، إن الحريق الذي شب في المبنى في أورورا قرب شيكاغو أشعله رجل. وأضافت إنه لم يظهر ما يشير إلى أنه عمل إرهابي وتم إخماد الحريق بسرعة.

وقال مسئولو الحكومة الأمريكية، إن الحريق أشعله موظف في شركة هاريس التي توفر المعدات والدعم الفني للمنشأة التابعة لإدارة الطيران الاتحادية في شيكاجو ومدن كثيرة أخرى. ولم ينشر اسم الموظف.

وأضاف المسئولون إن إدارة الطيران الاتحادية مازالت تقيم الأضرار التي ربما تكون كبيرة ولكن الإدارة تأمل بإعادة الحركة الجوية لمستوياتها الطبيعية نسبيا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال مسئولو إنفاذ القانون في مؤتمر صحفي، إن المشتبه به رجل عمره 36 عاما اعتقل بعد مواجهة قصيرة. وأضافوا إن الحريق حادث فردي.

وقال متحدث باسم مكتب الكحوليات والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات في الولايات المتحدة «لا نعرف ما هو الدافع هذه المرة».