ننشر نص المادة 14 التى تحدث عنها قاضى محاكمة القرن

تناول المستشار محمود كامل الرشيد ي قاضي محاكمة القرن نص المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية، حيث أكد” أن البعض ربما سيقول أن المحكمة تنتظر تطبيق المادة 14 من قانون الإجرءات الجنائية”، مضيفا: ”حتى لو حدثت اجراءات المادة 14 سنكتب بماذا كنا سنقضي لو صدر الحكم في وجود المتهمين ”.

وتنص المادة 14 في القانون: «تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 3 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى».

وقرر رئيس محكمة الجنايات مد أجل النطق بالحكم في القضية إلى 29 نوفمبر 2014، نظرا لعدم انتهائه من كتابة أسباب وحيثيات القرار، والذي أشار إلى أنه انتهى من 60% من أصل 2000 ورقة هي إجمالي أوراق أسباب النطق بالحكم.