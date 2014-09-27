عطلة عيد الأضحى للأسواق المالية من 3 إلى 7 أكتوبر

تقرر ان تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك بالأسواق المالية في الدولة اعتباراً من يوم الجمعة التاسع من ذي الحجة الموافق 3 أكتوبر المقبل على أن تستأنف التداولات يوم الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر.

أعلنت ذلك هيئة الأوراق المالية والسلع استنادا إلى التعميم الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية رقم /52/ لسنة 2014 بشأن عطلة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك وبعد التشاور والتنسيق مع الأسواق المالية وبورصة دبي للذهب والسلع .

ورفعت الهيئة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود .. سائلة الله العلي القدير أن يعيده عليهم بموفور الصحة والعافية.

كما توجهت الهيئة إلى كافة المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية بالتهنئة بهذه المناسبة السعيدة.

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