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شاهد.. بث مباشر لجلسة النطق بالحكم على مبارك ونجليه فى «قضية القرن»

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شاهد.. بث مباشر لجلسة النطق بالحكم على مبارك ونجليه فى «قضية القرن» شاهد.. بث مباشر لجلسة النطق بالحكم على مبارك ونجليه فى «قضية القرن»

أرشيفية

تعرض وكالة ONA، بثًَا مباشرًا لفاعليات محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين في أثناء ثورة 25 يناير لعام 2011. المعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن.

وكانت الجنايات قد حكمت سابقا على مبارك في نفس القضية بالمؤبد، لكن محكمة الاستئناف أمرت بإعادة المحاكمة بعد قبول الطعن على الحكم؛ ودافع مبارك عن نفسه في أخر جلسة للمحاكمة، ونفى كل الاتهامات المنسوبة إليه، وحدد المحكمة جلسة اليوم 27 سبتمبر للنطق بالحكم.

ومن المقرر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد كامل الرشيدي، السبت، حكمها على مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، في القضية المتهمين فيها بقتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير، وإهدار المال العام، واستغلال النفوذ، والمعروفة إعلاميًا باسم «قضية القرن».

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