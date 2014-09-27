عامل يعتدى على أمه بالضرب لخلافات عائلية بينهما بأسيوط

تعدى عامل هارب من حكم غيابى على أمه بالضرب والسب لخلافات عائلية بينهما بقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط.

تلقى اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد وصول بلاغ من صفية . ع . أ . 50 سنه ربة منزل ومقيمة بناحية المطيعة ـ دائرة المركز بتضررها من نجلها محمد. أ . م . ح . 30 عامل سنه ومقيم بذات الناحية .. لقيامه بالتعدي عليها بالسب والشتم وضرب..لوجود خلافات عائلية بينهما .

بالانتقال والفحص تم ضبط المشكو في حقه وبحوزته فرد خرطوش وبداخله طلقه حية من ذات العيار.. وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة وحيازته للسلاح بقصد الدفاع .

بالكشف عن المذكور تبين أنه محكوم عليه في القضية 5667 جنح مركز أسيوط لسنة 2012م [ضرب] حصر رقم 5075 لسنة 2012م لمدة شهر غياباً، وجاري تحرير المحضر اللازم .