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رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية: الإصلاح وحل مشاكل العاملين أهم أولوياتي

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رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية: الإصلاح وحل مشاكل العاملين أهم أولوياتي رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية: الإصلاح وحل مشاكل العاملين أهم أولوياتي

د. سيد خطاب

أكد رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية الدكتور سيد خطاب ، أن الشباب هم بناة المستقبل وأمل .
> وقال خطاب – في الاجتماع الخاص بفرقة أنغام الشباب الذي عقد بقاعة صلاح جاهين بمسرح البالون – ” لابد أن نحلم ونفكر وننفذ أحلامنا ، ومن أهم أولوياتي هي الإصلاح وحل مشاكل العاملين بشكل يرضيهم والاهتمام بجميع المواهب لاسيما المواهب الشبابية”.
> وتحدث أعضاء الفرقة حول ما تملكه من قدرات ومهارات فنية عالية المستوى من العازفين والملحنين والمطربين ، وما قدمته الفرقة فى الفترة الماضية من أعمال فنية كبيرة مثل عرض مسرحية (كوكتيل) إخراج سمير العصفوري ، إلى جانب إحياء حفلات فى جميع محافظات مصر ضمن مبادرة “مصر الجميلة” التي نالت استحسان وإعجاب جمهور المحافظات.
> وطالب أعضاء الفرقة بإجراء صيانة لبعض الآلات الموسيقية وأجهزة الصوت ، مع إنشاء وحدة مونتاج وشراء آلات موسيقية أخرى للعازفين ، ووضع خطة عمل لإقامة عروض وحفلات على مدار العام لاسيما فى المحافظات لتوعية الناس وإشباعهم بالثقافة والفكر والإبداع.
> واختتم رئيس البيت الاجتماع بعد سماع أفكار ومقترحات وشكاوى ومناقشات الأعضاء ، مؤكدا انه سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق العدالة ، ووعد بازدهار فرقة أنغام الشباب فى الفترة القادمة ، وناشد الجميع بان كل من يريد شيئا او لديه أفكار ومقترحات جديدة للصالح العام ، فعليه طرق باب مكتبة المفتوح للجميع .

أ ش أ

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