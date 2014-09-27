القبض على تاجر مخدرات بحوزته 239 طربة حشيش بالمنوفية

تمكنت قوات أمن المنوفية، اليوم السبت، من إلقاء القبض على مراجع حسابات مقيم محافظة الإسكندرية أثناء قيامه بإتمام صفقة مخدرات كبيرة 239 طربة حشيش لتسليمها على الطريق الزراعى السريع بمدينة قويسنا بجوار برج المنوفية.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، إخطارا من رئيس مباحث قويسنا بضبط ر ا ع مراجع حسابات ومقيم الاسكندرية على الطريق الزراعى السريع القاهرة الاسكندرية امام برج المنوفية مستقلا السيارة رقم س ن ه ٨٢٣٧ ملاكى وبحوزته ٢٣٩ طربة حشيش اثناء توجهه لتسليمها الى احد عملائه بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق .