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محافظ الجيزة: الأولوية في شقق أرض مطار إمبابة للمضارين من نزع الملكية

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محافظ الجيزة: الأولوية في شقق أرض مطار إمبابة للمضارين من نزع الملكية محافظ الجيزة: الأولوية في شقق أرض مطار إمبابة للمضارين من نزع الملكية

محافظ الجيزة

أعلن الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، أن الشقق السكنية بأرض مطار إمبابة سيكون الأولوية للمضارين من مشروع نزع الملكية لبناء مدارس او مستشفيات فى مناطق الخدمات بامبابة والوراق والذى سيتبقى سيتم طرحه .

وأكد عبد الرحمن فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط ، انه بالنسبة لاراضى الاستثمار بارض مطار امبابة والبالغة 70 مترا فانها مقسمة الى جزئين جزء 25 فدانا وجزء 45 فدانا يفصلهم محور احمد عرابى وفيما يتعلق بال25 فدانا تم تخطيطها وطرحها كمدارس بملاعب مشتركة كمساحات خضراء وذلك بناء على تعليمات من رئيس الوزراء.

واضاف عبد الرحمن انه فيما يتعلق بال45 فدانا الاخرى فلم يصدر بعد تعليمات واضحة بشأنها .

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