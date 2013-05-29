أخبار عاجلة

السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي -
مصدر أمني: 20 مليون جنيه وراء اختطاف برلماني سابق بسوهاج -
أهالي كفر الزيات يشيعون جثمان شهيد مركز تدريب الشرطة بطنطا -
ضبط مزارع يدير ورشة لتصنيع الأسلحة في سمنود -
"المنيا" تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. الأربعاء المقبل -
تشكيلة «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
بث مباشر| «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
ليفاندوفسكي يسطر تاريخًا جديدًا -
ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد -
متسابق «أغمي عليه» وآخر يبلغ «10 أشهر».. 13 لقطة من «آراب جوت تالنت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

رئيس "مالية الشورى": الأجور زادت بنسبة 80% من 96 إلى 172 مليار جنيه

Google+ Print
رئيس "مالية الشورى": الأجور زادت بنسبة 80% من 96 إلى 172 مليار جنيه رئيس "مالية الشورى": الأجور زادت بنسبة 80% من 96 إلى 172 مليار جنيه
الفقي: يمكن صرف إعانة بطالة للعاطلين.. بشرط نجاح المشروع القومي لمكافحة الفساد

كتب : محمد يوسف منذ 0 دقيقة

هاجم محمد الفقي، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، وسائل الإعلام التى "تدعي أن الوطن يحترق وينهار وأن نهر النيل يضيع".

وقال الفقي خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن المرتبات في زيادة والدليل أن الأجور زادت إلى 172.3 مليار جنيه مقارنة بـ 96 مليار جنيه، أى بزيادة 80%، حسب قوله. وشدد على أنه لا مساس بمرتبات الموظفين تحت أى ظرف.

وعن دور الجهاز المركزى للمحاسبات، قال الفقي إن دوره الرقابى يتعاظم من أجل سد بؤر الفساد المنتشرة فى مؤسسات الدولة. وطالب الفقى بصرف إعانة بطالة، بشرط العمل على تنفيذ المشروع القومى لمكافحة الفساد، حسب قوله.

وقالت إكرام حسين، مدير عام الإيرادات الجارية بوزارة المالية، إن الموارد الأخرى تتضمن التحصيل من عدة جهات من بينها عوائد الملكية. ويتم تقدير الإيرادات فى الموازنة العامة فى ضوء حصيلة الثلاث سنوات السابقة ومعظم الإيرادات خدمية مثل رسوم العدالة، عدا الشهر العقارى، ويصل إجمالى الإيرادات الأخرى 137.862 مليون جنيه.

كما تتضمن الإيرادات الأخرى فائض الهيئات الاقتصادية التى تصل إلى 2 مليار، و1.8 مليار فائض من البنوك و21.7 مليار فائض قناة السويس، والجيل الثالث للمحمول 5 مليارات جنيه، و400 مليون حصيلة الأسمنت. أما حصيلة بيع السلع والخدمات فعوائد المحاكم مليار و1.7 مليون على سبيل المثال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً

ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً