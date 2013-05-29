رئيس "مالية الشورى": الأجور زادت بنسبة 80% من 96 إلى 172 مليار جنيه

الفقي: يمكن صرف إعانة بطالة للعاطلين.. بشرط نجاح المشروع القومي لمكافحة الفساد

كتب : محمد يوسف منذ 0 دقيقة

هاجم محمد الفقي، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، وسائل الإعلام التى "تدعي أن الوطن يحترق وينهار وأن نهر النيل يضيع".

وقال الفقي خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن المرتبات في زيادة والدليل أن الأجور زادت إلى 172.3 مليار جنيه مقارنة بـ 96 مليار جنيه، أى بزيادة 80%، حسب قوله. وشدد على أنه لا مساس بمرتبات الموظفين تحت أى ظرف.

وعن دور الجهاز المركزى للمحاسبات، قال الفقي إن دوره الرقابى يتعاظم من أجل سد بؤر الفساد المنتشرة فى مؤسسات الدولة. وطالب الفقى بصرف إعانة بطالة، بشرط العمل على تنفيذ المشروع القومى لمكافحة الفساد، حسب قوله.

وقالت إكرام حسين، مدير عام الإيرادات الجارية بوزارة المالية، إن الموارد الأخرى تتضمن التحصيل من عدة جهات من بينها عوائد الملكية. ويتم تقدير الإيرادات فى الموازنة العامة فى ضوء حصيلة الثلاث سنوات السابقة ومعظم الإيرادات خدمية مثل رسوم العدالة، عدا الشهر العقارى، ويصل إجمالى الإيرادات الأخرى 137.862 مليون جنيه.

كما تتضمن الإيرادات الأخرى فائض الهيئات الاقتصادية التى تصل إلى 2 مليار، و1.8 مليار فائض من البنوك و21.7 مليار فائض قناة السويس، والجيل الثالث للمحمول 5 مليارات جنيه، و400 مليون حصيلة الأسمنت. أما حصيلة بيع السلع والخدمات فعوائد المحاكم مليار و1.7 مليون على سبيل المثال.