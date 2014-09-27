إصابة عاملين وربة منزل بطلقات خرطوش في مشاجرة علي قطعة أرض بسوهاج‎

أصيب عاملين وربة منزل برش خرطوش في مشاجرة علي قطعة أرض بالميراث بناحية بندار الكرمانية بسوهاج .

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ،قد تلقي أخطارا من مركز شرطة سوهاج، يفيد بوقوع مشاجرة بناحية بندار الكرمانية – دائرة المركز .

وبالإنتقال والفحص تبين أنها بين كل من طرف أول عبد الحليم عبد الموجود محمد 40 سنة عامل مصاباً برش خرطوش بالكتف الأيسر “، جمالات محمد عبد الرحيم 40 سنة ربة منزل مصابه ” برش خرطوش بالفخذ والساق الأيمن ”

> ،أمورة جابر علي 30 سنة ربة منزل،عائشة محمد إسماعيل 35 سنة ربة منزل، وطرف ثان حمدي عبد الموجود محمد 54 سنة عامل مصاباً ” بجرح رضي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم “ حماد عبد العليم حماد سن 24 عامل ،

> منتصر عبد العليم حماد 22 سنة طالب، عبد العليم حماد ريحان 22 سنة طالب، عاصم عبد العليم حماد 20 سنة طالب، بسبب المشاجرة نزاع علي قطعة أرض بالميراث .

بسؤال الطرفين، تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما علي الأخر بالضرب وإحداث إصابته وأتهم الأول والثانية من الطرق الأول الطرف الثاني بإحداث إصابتهما من سلاح ناري كان بحياتهم أثناء المشاجرة .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط السلاح المستخدم، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5599 إداري المركز لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .