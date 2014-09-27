شرطة أبوظبي تبدأ تشغيل خدمة الترجمة الفورية عبر هاتف 999

بدأت مديرية شرطة العاصمة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، تشغيل خدمة الترجمة الفورية (24 لغة ولهجة) عبر خط الهاتف الساخن، وربطها على مدار 24 ساعة مع غرفة العمليات المركزية عبر هاتف الطوارئ (999)،وتعامل فرع الترجمة في قسم الإعلام والعلاقات العامة في مديرية شرطة العاصمة مع 17594 قضية ترجمة خلال 20 شهراً، منذ مطلع عام 2013 وحتى الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وأسهمت هذه التقنية، في توفير الجهد على العناصر الشرطية في العمليات في حال كان المتصل يتكلم لغة أو لهجة غير معروفة لمستقبل المكالمة في إدارة العمليات المركزية، حيث يتم تحويله آلياً لخدمة الخط الساخن في فرع الترجمة لتتم الاستعانة بالمترجم المختص بهذه اللغة؛ ويتم التواصل مع المتصل عبر الخط الساخن للحصول على المعلومات والتعامل مع البلاغ بالسرعة المطلوبة.

وقال العميد مكتوم الشريفي، مدير مديرية شرطة العاصمة: أسهمت هذه الخدمة في وصول المعلومة بالسرعة المطلوبة للأجهزة الشرطية، معتبراً أنها من العناصر المهمة في حل القضايا والاستجابة للبلاغات.

وزاد: في أحيان كثيرة يصبح التواصل صعباً مع الأشخاص سواء كانوا مشتكين أم متهمين؛ نظراً لعدم فهم اللغة أو اللهجة المستخدمة، خصوصاً مع وجود أكثر من 200 جنسية على أرض الإمارات، وأضاف "بفضل هذه الخدمة تم توفير الوقت والجهد في حفظ الأمن وسرعة التواصل مع أصحاب البلاغات"، وعلى صعيد متصل، بلغ إجمالي عدد القضايا التي تعامل معها فرع الترجمة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 8547 قضية، مقارنة بـ9047 قضية تمت ترجمتها خلال أشهر عام 2013.

وذكر العميد الشريفي، أن القضايا المترجمة لا يتم النظر إليها كرقم فقط، بقدر ما وفرته من جهد ووقت بفضل تقنية الترجمة المباشرة عبر الشاشات، إضافة لتوفير كافة الحقوق للمتعاملين مع الأجهزة الشرطية ، موضحاً أن فرع الترجمة، تم اعتماده في العام 2010 بتوجيهات القيادة الشرطية، ليوفر خدمات الترجمة الكتابية والشفوية لكافة المديريات والإدارات وأقسام الشرطة، ويجد اهتماماً كبيراً من القيادة الشرطية، إيماناً بأهمية توفير كل سبل العدالة للمقيمين على أرض الإمارات باستخدام أفضل التقنيات المستخدمة عبر نقل الترجمة عبر الشاشات التلفزيونية، لافتاً إلى وجود مساع لزيادة عدد اللغات لتغطية أكبر عدد من الجنسيات الموجودة في الدولة، ليصل العدد الكلي إلى أكثر من 45 لغة ولهجة.

وأضاف إن فرع الترجمة يعتمد في تقديم الخدمات على استخدام أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة، من خلال شاشات مركزية تم تركيبها في جميع المراكز الشرطية، ويتم طلب الخدمة من فرع الترجمة وتحديد اللغة المطلوبة ومن ثم يتم التواصل مباشرة ما بين الشخص في مركز الشرطة والمترجم؛ من خلال هذه التقنية المتقدمة.

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