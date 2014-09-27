حريق يلتهم 99 نخلة بمركز الداخلة بالوادي الجديد دون وقوع إصابات

اندلع حريق بمزرعة نخيل بمركز الداخلة بالوادي الجديد أسفر عن إحتراق 99 نخلة، دون وقوع إصابات.

تلقي اللواء نبيل العشري، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا من إدارة الحماية المدنية يفيد باحتراق كمية من الأشجار بمزرعة بمركز الداخلة إثر اندلاع حريق بمزرعة نخيل على مساحة 3100 متر مربع بجوار مدرسة موط الفنية بمركز الداخلة أسفر عن احتراق 99 شجرة ونخلة ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على السنة اللهب ومنع امتداد الحريق للمزارع المجاورة.

تم تحرير المحضر رقم 1384 إداري مركز شرطة الداخلة لسنة 2014 واخطرت النيابة العامة للتحقيق