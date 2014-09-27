أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

حريق يلتهم 99 نخلة بمركز الداخلة بالوادي الجديد دون وقوع إصابات

Google+ Print
حريق يلتهم 99 نخلة بمركز الداخلة بالوادي الجديد دون وقوع إصابات حريق يلتهم 99 نخلة بمركز الداخلة بالوادي الجديد دون وقوع إصابات

اندلع حريق بمزرعة نخيل بمركز الداخلة بالوادي الجديد أسفر عن إحتراق 99 نخلة، دون وقوع إصابات.

أرشيفية

تلقي اللواء نبيل العشري، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا من إدارة الحماية المدنية يفيد باحتراق كمية من الأشجار بمزرعة بمركز الداخلة إثر اندلاع حريق بمزرعة نخيل على مساحة 3100 متر مربع بجوار مدرسة موط الفنية بمركز الداخلة أسفر عن احتراق 99 شجرة ونخلة ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على السنة اللهب ومنع امتداد الحريق للمزارع المجاورة.

تم تحرير المحضر رقم 1384 إداري مركز شرطة الداخلة لسنة 2014 واخطرت النيابة العامة للتحقيق

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا