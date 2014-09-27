أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الأمن يحاصر قرية البلابيش بسوهاج للسيطرة على اشتباكات عائلتى المناصرة ونجع الضبعة

Google+ Print
الأمن يحاصر قرية البلابيش بسوهاج للسيطرة على اشتباكات عائلتى المناصرة ونجع الضبعة الأمن يحاصر قرية البلابيش بسوهاج للسيطرة على اشتباكات عائلتى المناصرة ونجع الضبعة

صورة أرشيفية

​​قامت قوات الأمن، فجر اليوم السبت، بمحاصرة قرية البلابيش التابعة لمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وذلك بعد الدفع بقوات من الأمن المركزى من المنيا واسيوط وسوهاج وقنا حيث تم احكام السيطرة على القرية بالكامل والسيطرة على جميع مداخل ومخارج القرية وذلك تمهيدا لتمشيط القرية لضبط الاشقياء والاسلحة المستخدمة فى الاشتباكات بين عائلتى المناصرة ونجع الضبعة .

وكانت اشتباكات مسلحة تجددت بين عائلة المناصرة التى تنتمى لنجع الشيخ امبادر بالبلابيش القبلية ونجع الضبعة التابع للبلابيش المستجدة بمركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج حيث بدا فتيل الازمة منذ 7 ايام عقب نشوب ازمة بين العائلتين راح ضحيتها شخص واصيب اخر تم ايداعة مستشفى سوهاج الجامعى بعد اصابتة بطلق نارى بسبب قيام عدد ممن ينتمون للمناصرة بخطف سيارة محملة بالاسماك ملك لاحد ابناء الضبعة واشتعل الموقف عندما لقيت احدى السيدات مصرعها واصيبت اخرى عقب تجدد الاشتباكات بين العائلتين.

وكان شهود عيان قد أكدوا لوكالة ONA، أن الوضع الأمنى بالمنطقة ليس على ما يرام فهناك استخدام كثيف للاسلحة وان الحياة متوقفة تماما بالبلدة وان الاشتباكات تتكرر بصفة متقطعة، مؤكدين ان محصلة الاشتباكات منذ بداية الأزمة تعدت 4 قتلى واكثر من 12 مصاب من العائلتين ومن يتصادف وجوده بمحيط المكان .

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا