الأمن يحاصر قرية البلابيش بسوهاج للسيطرة على اشتباكات عائلتى المناصرة ونجع الضبعة

​​قامت قوات الأمن، فجر اليوم السبت، بمحاصرة قرية البلابيش التابعة لمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وذلك بعد الدفع بقوات من الأمن المركزى من المنيا واسيوط وسوهاج وقنا حيث تم احكام السيطرة على القرية بالكامل والسيطرة على جميع مداخل ومخارج القرية وذلك تمهيدا لتمشيط القرية لضبط الاشقياء والاسلحة المستخدمة فى الاشتباكات بين عائلتى المناصرة ونجع الضبعة .

وكانت اشتباكات مسلحة تجددت بين عائلة المناصرة التى تنتمى لنجع الشيخ امبادر بالبلابيش القبلية ونجع الضبعة التابع للبلابيش المستجدة بمركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج حيث بدا فتيل الازمة منذ 7 ايام عقب نشوب ازمة بين العائلتين راح ضحيتها شخص واصيب اخر تم ايداعة مستشفى سوهاج الجامعى بعد اصابتة بطلق نارى بسبب قيام عدد ممن ينتمون للمناصرة بخطف سيارة محملة بالاسماك ملك لاحد ابناء الضبعة واشتعل الموقف عندما لقيت احدى السيدات مصرعها واصيبت اخرى عقب تجدد الاشتباكات بين العائلتين.

وكان شهود عيان قد أكدوا لوكالة ONA، أن الوضع الأمنى بالمنطقة ليس على ما يرام فهناك استخدام كثيف للاسلحة وان الحياة متوقفة تماما بالبلدة وان الاشتباكات تتكرر بصفة متقطعة، مؤكدين ان محصلة الاشتباكات منذ بداية الأزمة تعدت 4 قتلى واكثر من 12 مصاب من العائلتين ومن يتصادف وجوده بمحيط المكان .