الشرطة العراقية تبطل مفعول حيوانات فخختها داعش بعبوات ناسفة

أعلنت مديرية شرطة محافظة ديالى العراقية، أمس عن إبطال مفعول 6 حيوانات تم تفخيخها من قبل تنظيم داعش ورميها على طرق زراعية شمال قضاء المقدادية، لاستهداف الأرتال العسكرية والمفارز الامنية الراجلة.”

ونقلت شبكة الإعلام العراقي عن المتحدث الإعلامي باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطية، أن وحدة معالجة المتفجرات في شرطة ديالى نجحت في إبطال مفعول ستة حيوانات نافقة جرى تفخيخها من قبل الجماعات المسلحة، ورميها على قارعة بعض الطرق الزراعية في قرى شمال قضاء المقدادية، لاستهداف الأرتال العسكرية والمفارز الأمنية الراجلة بحسب “سى ان ان”.

وأوضح العطية أن عملية إبطال الحيوانات المفخخة جرت بدون أي خسائر، لافتا إلى أن الجماعات المسلحة بدأت تستخدم أساليب مختلفة في عمليات التفخيخ من أجل إعاقة تقدم القوات الأمنية وإيقاع خسائر بشرية ومادية في صفوفها.