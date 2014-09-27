اليوم.. استكمال التحقيقات في فساد وزارة الزراعة

تستكمل هيئة التحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة، برئاسة المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، التحقيق، السبت.

كان المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق ورئيـس لجـنـة استرداد أراضى الدولة المنهوبة، قرر الانتقال إلى مقر جمعية أحمد عرابى التعاونية الزراعية على رأس اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لمعاينتها وفحص الأوراق والمستندات بها، وذلك لرفع حدود الجمعية على الطبيعة بدقة، وحصر المخالفات والتعديات داخل الجمعية والأنشطة المخالفة للتعاقد وذلك لتحصيل مستحقات الدولة.

وتضم لجنة استرداد أراضى الدولة في عضويتها أعضاء من القوات المسلحة وإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة والرقابة الإدارية والمخابرات العامة، وهيئة المساحة المصرية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ولجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة.

وكانت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قامت بتشكيل لجنة للانتقال إلى جمعية أحمد عرابى التعاونية الزراعية، وذلك بناء على الشكوى المقدمة من المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اللواء مجدى أمين، إلا أن أفراد الأمن بالجمعية قاموا بمنع اللجنة من الدخول ومباشرة عملهم، فقرر قاضى التحقيقات الانتقال بنفسه إلى مقر الجمعية لاتخاذ اللازم.