أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

متظاهرون يحتلون مقر الحكومة في هونغ كونغ

Google+ Print
متظاهرون يحتلون مقر الحكومة في هونغ كونغ متظاهرون يحتلون مقر الحكومة في هونغ كونغ

 

عمد أكثر من مئة متظاهر على كسر الأبواب في مقر بهونغ كونغ مساء الجمعة، خلال تجمع طلابي ضد قرار بكين الحد من مدى الاقتراع الشعبي ولا يزال حوالى 50 منهم داخل المقر اليوم السبت.

وقالت الشرطة المحلية في بيان نشر السبت، إن ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و29 اعتقلوا خلال هذه الحوادث التي تعرض فيها شرطي للاعتداء.

وبثت محطات التلفزة صورا لاعتقال الزعيم الطلابي جوشوا وونغ.

واستعملت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين حموا انفسهم بمظلات وكمامات ونظارات.

وقال شهود عيان إن حوالى 150 متظاهرا دخلوا إلى المجمع الحكومي بعد أن تسلق بعضهم تصوينة المبنى بينما ردد آخرون “افتحوا الأبواب”.

ولا يزال حوالى 50 متظاهرا داخل المجمع الحكومي صباح السبت، تطوقهم شرطة مكافحة الشغب.

وشارك ما مجموعه ألف شخص في المظاهرة ليل الجمعة السبت. وكان عدد المتظاهرين قد تخطى قبل ذلك الالفين عندما انضم طلاب المدارس إلى طلاب الجامعات.

أ ف ب

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي