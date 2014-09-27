متظاهرون يحتلون مقر الحكومة في هونغ كونغ

عمد أكثر من مئة متظاهر على كسر الأبواب في مقر الحكومة بهونغ كونغ مساء الجمعة، خلال تجمع طلابي ضد قرار بكين الحد من مدى الاقتراع الشعبي ولا يزال حوالى 50 منهم داخل المقر اليوم السبت.

وقالت الشرطة المحلية في بيان نشر السبت، إن ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و29 اعتقلوا خلال هذه الحوادث التي تعرض فيها شرطي للاعتداء.

وبثت محطات التلفزة صورا لاعتقال الزعيم الطلابي جوشوا وونغ.

واستعملت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين حموا انفسهم بمظلات وكمامات ونظارات.

وقال شهود عيان إن حوالى 150 متظاهرا دخلوا إلى المجمع الحكومي بعد أن تسلق بعضهم تصوينة المبنى بينما ردد آخرون “افتحوا الأبواب”.

ولا يزال حوالى 50 متظاهرا داخل المجمع الحكومي صباح السبت، تطوقهم شرطة مكافحة الشغب.

وشارك ما مجموعه ألف شخص في المظاهرة ليل الجمعة السبت. وكان عدد المتظاهرين قد تخطى قبل ذلك الالفين عندما انضم طلاب المدارس إلى طلاب الجامعات.

أ ف ب