جبهة تحرير مصر بالجنوب تحذر من بناء سد النهضة بأثيوبيا

أصدرت جبهة تحرير مصر بالجنوب صباح اليوم الأربعاء بيانها الأول ردا على استمرار أثيوبيا ببناء سد النهضة، وقالت الجبهة التى تنطلق من محافظات جنوب مصر، ومنها أسوان والوادى الجديد، وقنا وسوهاج وعدد من محافظات الصعيد إنها تحذر الغرب والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيران وفرنسا من عواقب كارثية حال الاستمرار فى دعم بناء سد النهضة بأثيوبيا مما يؤثر على السد العالى وحصة مصر من المياه ويعتبر حصارا دوليا لمصر.

وقالت الجبهة إن مشروع بناء سد النهضة يتم بدعم من فرنسا وإسرائيل حتى تسعى فرنسا إلى احتلال مصر من الإسكندرية حتى أسيوط ضمن مخطط دولى يتم بموجبه احتلال الأسطول الأمريكى لقناة السويس وإسرائيل لسيناء وتنشر إيران المذهب الشيعى بالصعيد وذلك لتشتيت القوات المصرية.

> وحذر بيان الجبهة من حروب منابع النيل وتنفيذ مخطط بناء سد النهضة داعيا كافة القبائل العربية للوقوف بوجه المخطط الرامى إلى تواجد فرنسى داخل مصر.