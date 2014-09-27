الداخلية : السيطرة على مشاجرة بين المحتجزين بسقم شرطة منشاة القناطر بالجيزة‎

تمكنت قوة من مدرية امن الجيزة بمركز شرطة منشآة القناطر من فض مشاجرة بين 2 من السائقين .

حيث حدثت مشاجرة بين عدد من المتهمين المودعين بإحدى غرف الحجز بسبب قيام أحد المتهمين بإقتراض مبلغ مالى من الآخر ورفض رد المبلغ، وتدخل على إثر ذلك بعض المحجوزين لمناصرة كلا الطرفين .

على الفور تدخلت قوات تأمين المركز وتمكنت من السيطرة على طرفى المشاجرة ، و أسفر ذلك عن حدوث تلفيات ببعض أبواب غرف الحجز .

. وتجمع إثر تلك المشاجرة بعض أهالى المحجوزين بمحيط ديوان المركز ، حيث إنتقلت قيادات مديرية أمن الجيزة وتم التنسيق مع أهالى المحجوزين للإلتقاء بذويهم والإطمئنان عليهم وإنصرفوا فى هدوء .

تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمحيط المركز وهدوء الحالة .