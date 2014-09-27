كيكة الشوكولاتة بصوص الكراميل الخفيف

تقدم إليك سيدتي. نت وصفة كيكة الشوكولاتة بصوص الكراميل الخفيفة ... كيكة شهية قدميها لصديقاتك لجلسة ممتعة

المقادير:

1 أصبع (100غم) زبدة بحرارة الغرفة.

3بيضات

1ملعقة صغيرة فانيلا

1/4 كوب طحين ينخل مع ملعقة صغيرة باكينج باودر

1/4 كوب جوز مقطع قطع صغيرة

3/4 كوب سكر

1/4 كوب كاكاو

1/3 كوب حليب

لصوص الكراميل:

2 كوب سكر

ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة كبيرة زبدة

4 كوب حليب

طريقة التحضير

1.تخلط الزبدة والسكر في إناء عميق بالمضرب الكهربائي.

2. يضاف البيض واحدة تلو الأخرى والفانيلا مع الاستمرار في الخفق.

3. يضاف الكاكاو للدقيق المنخول والباكينج باودر وكذلك الجوز المقطع ويضاف لخليط اللبيض والسكر

4. يوضع الخليط في القالب المعد ويدخل في فرن متوسط الحرارة لمدة 40 دقيقة.

5. لتحضير صوص الكراميل: يخلط السكر مع القرفة فوق النار الهادئة جداً حتى نحصل على كارميل

6. أضيفي ثلاثة أكواب من الحليب فوق الكراميل وهو ساخن وحركي بهدوء حتى يثخن المزيج

7. أضيفي ملعقة الزبدة وكوب الحليب المتبقي من المقدار وحركي ببطئ حتى يتمازج الخليط

8. يصب فوق الكيكة وهي ساخنة بعد إخراجها من الفرن

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