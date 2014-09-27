تقدم الطاهية منال عبيدة طبق الستيك ستير فراي الصيني الشهير والشهي بطريقة سهلة ...جربيه لمائدة مميزة ومتنوعة في عزوماتك

المقادير:

لصوص النقع:

ملعقة كبيرة خل ابيض

2 ملعقة كبيرة صويا صوص

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود

سن ثوم مدقوق

2 ملعقة كبيرة نشا

500 غم ستيك مقطع شرائح

للستير فراي:

جزرة كبيرة مقطعة شرائح

2 فليفلة حمراء وفليفلة صفراء مقطعة شرائح

3 حبات ثوم مقطع شرائح

بصلة مقطعة شرائح

*يمكن استخدام أي خضار مثل البروكلي

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي

1 ملعقة صغيرة من زيت السمسم

لصوص الستير فراي:

فنجان قهوة صويا صوص

2 ملعقة كبيرة نشا

2 ملعقة كبيرة خل

فنجان قهوة ماء

بصلة خضراء مقطعة شرائح

طريقة التحضير:

1. توضع كل مقادير صوص النقع في كيس ويوضع فوقها الستيك وتنقع لمدة ليلة.

2. في مقلاة نضع الزيت ويحمى ونضيف الستيك وتقلب لعدة دقائق ويراعى عدم وضع كمية كبيرة من اللحم مرة واحدة او في زيت غير حامي.

3. يضاف البصل والثوم ويقلب

4. يضاف الجزر والفليفلة وتقلب لعدة دقائق

5. تخلط مكونات الصوص الثانية وتضاف وترش بالقليل من زيت السمسم وتقدم.

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