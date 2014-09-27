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الوصفة الأصلية لمعمول العيد بالفستق الحلبي

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الوصفة الأصلية لمعمول العيد بالفستق الحلبي الوصفة الأصلية لمعمول العيد بالفستق الحلبي

الجمعة 26-09-2014 23:03

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تقدم الطاهية إيناس عاهد وصفة المعمول بالفستق الحلبي...جربيها وستنالين رضا أفراد عائلتك وضيوفك خلال أيام العيد المباركة وكل عام وأنتم بخير

 

المقادير:

3 كيلو سميد  

كيلو سمنة

1 كوب زيت ذرة

1/2 كوب دقة معمول

 2معلقة صغيرة مستكة  مطحونة

2 معلقة صغيرة محلب

1 ملعقة كبيرة من الخميرة

1/2 كوب ماء زهر

للحشوة:

كيلو من الفستق الحلبي المفروم والمخلوط  مع 1/2 كوب من القطر و 1/2 كوب ماء زهر ممزوج بماء الورد

 

طريقة التحضير:

1.    يخلط السميد (يُبسّ) مع السمنة والزيت والمستكة والمحلب ويترك طوال الليل

2.    في اليوم التالي نضيف الخميرة مذوبة بربع  كوب ماء وتترك العجينة لمدة ساعة

3.     نضيف ماء الزهر وقليل من الماء لتصبح ونعجنها لتتماسك

4.    نأخذ مقدار طابة (كرة) صغيرة ونحشيها بحشو الفستق الحلبي ثم بالملقط ننقشها ونزينها

5.     ترص الأقراص بصواني وتخيز بالفرن على حراره 200 لتتحمر قليلا وممكن أن ترشيها بالسكر الناعم عند التقديم حسب الرغبة

 

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