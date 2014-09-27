مسؤول أمريكي: قرارات صعبة مازال يتعين اتخاذها في المحادثات النووية الإيرانية

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن إيران والدول الست الكبرى اختتمت محادثات نووية استمرت أسبوعا دون التوصل لتفاهم بشأن كل القضايا الرئيسية.

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه: «ليس لدينا تفاهم بشأن كل القضايا الرئيسية لدينا بعض التفاهمات التي تساعد على تحريك هذه العملية قدما للأمام ولدينا عدد كبير من التفاصيل مازال يتعين مناقشتها».

وتابع: «مازال لدينا بعض التفاهمات الصعبة جدا جدا التي لم نتوصل إليها بعد وعلى الجميع إن يتخذ قرارات صعبة ومازلنا نتطلع لايران لاتخاذ بعض من القرارات الضرورية للتوصل إلى اتفاق شامل».