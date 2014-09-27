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كيري: بلادنا لن تساعد الأسد في البقاء بالحكم

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الجمعةـ إن الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة ضد تنظيم «الدولة الاسلامية» المتطرف لا تساهم في بقاء الرئيس السوري بشار الاسد في الحكم.

وقال «كيري» في مقال لصحيفة «بوسطن غلوب»: «في هذه الحملة لا يتمثل الامر في مساعدة الرئيس السوري بشار الاسد».

وأضاف: «نحن لسنا في الجانب ذاته الذي يقف فيه الأسد. بل أنه (الرئيس السوري) العامل الذي اجتذب مقاتلين أجانب من عشرات البلدان» قدموا للقتال مع تنظيم «الدولة الاسلامية».

وكرر «كيري» أن الرئيس «الاسد فقد منذ وقت طويل كل شرعية» للبقاء في الحكم.

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