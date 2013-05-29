"بيت العائلة " ينهى الخلاف حول إنشاء مجمع مدارس ومعهد أزهرى بأسيوط

تمكنت هيئة "بيت العائلة" المصرية بأسيوط، من عقد جلسة صلح عرفية، بمقر البيت بأسيوط وإنهاء خلاف حول قطعة أرض مساحتها 26 قيراط، والتى تبرع بها رجل الأعمال "حسن مالك"، لإنشاء مجمع مدارس ومعهد أزهرى بقرية المندرة بمركز منفلوط، والقطعة الثانية مساحتها 1750 متر، والتى تبرعت بها هيئة السكك الحديدية لبناء المعهد الدينى فقط، ليتم حسم الخلاف بين أهالى شهداء قرية المندرة المنكوبة بمنفلوط، والتى تعرضت لحادث قطار الموت وأهالى القرية.

وأشار الشيخ سيد عبد العزيز أمين عام هيئة بيت العائلة المصرية بأسيوط، اليوم الأربعاء، إلى أن هذا الصلح تم بحضور الشيخ على أبوالحسن رئيس بيت العائلة المصرية بأسيوط، والشيخ محمد أبو غدير والشيخ بخيت محمد عضوا لجنة المصالحات ببيت العائلة.

وأضاف عبد العزيز، أن الصلح انتهى إلى أن تخصص قطعة الأرض الأولى والبالغ مساحتها 26 قيراط لإنشاء مجمع مدارس ومعهد أزهرى إعدادى وثانوى بنين، على أن يتم تخصيص قطعة الأرض الثانية والبالغ مساحتها 1750 مترا، والتى تقع وسط الكتلة السكنية لبناء معهد أزهرى ابتدائى وإعدادى للفتيات.