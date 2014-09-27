بان كي مون يحث لبنان على الإسراع بانتخاب رئيس جديد

حث الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون مجددا، الجمعة، القادة اللبنانيين على الإسراع بانتخا برئيس جديد للبلاد.

وقال الأمين العام، في الإجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء لبنان، إن «قدرة لبنان على الصمود في وجه العاصفة يتطلب الأداء الفعال لجميع مؤسسات الدولة. لقد مر 4 اشهر الآن منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، ولم يعد أمام البرلمان الحالي سوي أقل من شهرين قبل أن تنتهي فترة ولايته. إنني أحث جميع القادة في لبنان على الدخول في حوار وتقديم التنازلات الضرورية لانتخاب رئيس جديد دون مزيد من التأخير.

وأعرب الأمين العام، الذي كان يتحدث في بداية اجتماع الوزارء لمجموعة أصدقاء لبنان، والذي عقد اليوم على هامش اجتماعات الجمعية العامة، عن أمله في أن تلقي رسالته هذه «صدي لدي لبنان ومجموعة الأصدقاء الرئيسيين للبنان».

وأشار بان كي مون إلى أن مجموعة أصدقاء لبنان، التي تشكلت قبل عام واحد، عقدت خلالها سلسلة اجتماعات ناجحة في باريس وروما، وهو ما «يعكس الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي إلى لبنان من اجل مساعدته على مواجهة التحديات الأستثنائية».

وأثني بان كي مون على الدور الذي تقوم به القوات المسلحة اللبنانية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفل» في المحافظة على الهدوء عبر الخط الأزرق وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701».