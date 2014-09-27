علاء عبد الفتاح: سبب غضب السلطة عليّ هو رفضي للمذابح ضد أنصار مرسي

قال الناشط علاء عبد الفتاح إن المشهد السياسي في مصر أصبح مثقلاً بالصراع بين السلطة الحالية والإخوان المسلمين، مشيراً إلى ضرورة أن يحدث الإسلاميين تغييراً كبيراً في أفكارهم وإيديولوجياتهم وآليات عملهم.

وأكد «عبد الفتاح»، في حواره لـ«دويتش فيللة»، مساء الجمعة، أن ذلك يعود إلى أن الإسلام السياسي يعيش أزمة كبيرة. أما فيما يتعلق بالدولة فيرى أن مؤسساتها تتحمل مسؤولية العنف والظلم الاجتماعي.

وأوضح أن «السلطة تستخدم القمع في محاربتها للإسلاميين حاليا، وتدعي أنهم كلهم من الإرهابيين، في الوقت ذاته تحاول المزايدة عليهم من خلال ممارسات محافظة ومن خلال القمع، أي خروج عما يعرف بالآداب العامة والنظام العام ومحاربة كل حالة أو ثقافة شبابية، وبالتالي، هناك عداء ما بين جيل الثورة والدولة، لا يمكن تخمين عواقبه، ولا يمكن التخمين إلى أي مدى قد يعبر الشباب عن هذا الصراع من خلال حركات ثورية منظمة تتحدى السلطة، أو ثقافياً من خلال سخط أدبي وفني، أو حتى من خلال تزايد في العنف المجتمعي».

وأشار إلى أن «السبب الرئيس لغضب السلطة الحالية علي هو رفضي للمذابح التي اُرتكبت ضد مناصري الرئيس الأسبق محمد مرسي والإخوان المسلمين ورفضي لاعتقالهم ولإهدار العدالة ولإهدار كرامتهم كأشخاص ولتعذيبهم في السجون ولإقصائهم عن الحياة السياسية، رغم ذلك لا يفصلني بالإخوان المسلمين الاختلاف الأيديولوجي فقط، لكني مستمر في خصومة سياسية معهم بسبب لجوئهم للتحريض وللعنف الطائفي».

ولفت إلى أن «الإخوان المسلمون هم من تسبب في عودة هيمنة العسكر بالشكل الحالي، وذلك لكونهم رفضوا التعاون مع المختلفين معهم سياسياً إلا إذا كانوا من أهل العسكر أو السلطة أو المال. كما أنهم تمسكوا بخطاب وسلوك طائفي خلق حالة من الرعب داخل فئات واسعة من المجتمع، جعلها تلجأ للاحتماء بمؤسسات كالقضاء والجيش والشرطة، الإخوان المسلمون ورطونا بذلك في صراع مستمر مع هذه المؤسسات، كما ساهموا، ولو بقدر قليل لا يقارن بالدولة، في إذكاء حالة العنف التي يشهدها المجتمع، لذا أرى أن الصراع الرئيي يدور حالياً بين العسكر والإسلاميين».

وأضاف: «نحن ملتزمون في الوقت الراهن بالخطاب الحقوقي وبمحاولة وقف العنف والظلم والاعتقالات بشكل مبدئي لأن أغلبية من يتعرضون لهذا الظلم هم من الإسلاميين».

وفي سياق آخر قال: «حتى هذه اللحظة لا يمكنني استيعاب أنني خرجت من السجن، لأن القضية مازالت مستمرة ويمكنهم حبسي في أي وقت. في السابق كان قد أُخلي سبيلي ولكني عدت إلى السجن بعد شهرين فقط، وبالتالي فأنا معرض للعودة إلى السجن في أي وقت، ليس لدى أدنى فكرة ما إذا كنت فعلاً حراً أم لا».

وتابع: «من ناحية أخرى فإن الأمر سياسي بحت ولا علاقة له بالعدالة. طلبنا من هذا القاضي التنحي لأن بيننا خصومة قديمة، فهو متهم بتزوير الانتخابات في عهد مبارك، وهذه الخصومة أو المعركة تنفي عدالة القضية، القاضي تجاهل مطالبنا بتنحيه عن القضية لشهور عديدة ولكن فجأة استجاب لها،وهو أمر مرتبط بالإضرابات المتعددة عن الطعام داخل السجون وخارجها من جهة وبالاهتمام الإعلامي الدولي المتزايد بالقضية من جهة أخرى. لكن كل هذه الأمور لا تطمئن لأن المسألة لا تسير على قواعد القانون أو العدالة، وإنما هي سياسية، ولا توجد أي ضمانات لتقلبات السياسة. كما أن أختي سناء مازالت في السجن ولن أشعر بفرحة الحرية إلا بعد إطلاق سراحها».