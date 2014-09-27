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رئيس إيران: الضربات الجوية الأمريكية ضد «داعش» مسرحية

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قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الضربات الجوية الأمريكية ضد تنظيم «داعش» هي «عملية نفسية» وليست عسكرية.

وأكد «روحاني»، في مقابلة خاصة مع محطة سي إن إن الاخبارية الامريكية، إن داعش يمثل تهديدا مشتركا لجميع دول العالم وهو ما يتطلب جهودا مشتركة من الجميع.

وأضاف «نحن في حاجة إلى حملة موسعة من العمليات»، واصفا الضربات الجوية الامريكية «بحركة مسرحية» وليست حربا جدية ضد الارهاب.

وأوضح «روحاني» أنه يفضل أن ينأى بنفسه عن مصطلح التحالف، وذلك لان هناك بعض الدول التي تقع تحت مظلة ذلك التحالف.

ومن ناحية أخرى دافع الرئيس الايراني عن قوات النظام السوري قائلا: إن الجيش السوري يخوض حربا ضد العناصر الارهابية.

وأضاف «لقد ظلوا (في إشارة إلى الغرب) يصفون هؤلاء بأنهم عناصر معارضة للحكومة السورية» بينما ستظل إيران تتساءل من هم هؤلاء المعارضون الذين فضلوا حمل السلاح بصورة واسعة ووحشية بدلا من اللجوء إلى المفاوضات والمباحثات.
>ع م ق

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