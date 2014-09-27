الحكومة الأمريكية تدفع 554 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية مع السكان الأصليين

وقعت الحكومة الأمريكية، الجمعة، على أكبر تسوية على الإطلاق مع قبيلة من السكان الأصليين بالولايات المتحدة، حيث وافقت على دفع 554 مليون دولار لإنهاء معركة قضائية بسبب مطالبات بتعويض عن سوء إدارة الأموال والموارد الطبيعية.

وستحصل قبيلة «نافاجو» بولاية أريزونا على المال للتنازل عن مطالباتها بتعويض من الحكومة الأمريكية بسبب سوء إدارة أموال وموارد طبيعية في

>محمية نافاجو على مدى خمسة عقود.

وتم توقيع التسوية في منطقة «وندو روك» في ولاية أريزونا، وقال بن شيلي، رئيس قبيلة نافاجو، خلال مراسم توقيع اتفاق التسوية «إنها أكثر من مجرد نهاية لمعركة قانونية. هذه التسوية تمثل نقطة تحول في علاقاتنا مع الحكومة الاتحادية».