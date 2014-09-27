عامل أمريكي مفصول من مصنع يقطع رأس زميلته (صور)

أقدم عامل مفصول بمصنع لتجهيز الأغذية على قطع رأس زميلته في العمل وهاجم عاملة أخرى قبل أن يطلق المدير التنفيذي للشركة النار عليه ويصيبه، حسبما ذكرت شرطة ولاية أوكلاهوما، الجمعة.

وقالت السلطات إن الهجوم البشع وقع عصر الخميس عندما دخل المشتبه به ألتون نولين (30 عاما) شركة «فون فودز كومباني» للأغذية القريبة من

>أوكلاهوما سيتي، وهاجم العاملتين بسكين.

وهاجم نولين، الذي كان قد تم فصله من عمله في المصنع، كولين هافورد وقطع رأسها بسكين ثم هاجم تريسي جونسون بنفس السكين، وفقا لبيان مركز الشرطة بمنطقة الحادث.

وقالت الشرطة إن نولين كان غاضبا بسبب فصله من العمل، وواجه مارك فون الرئيس التنفيذي للشركة، والذي يعمل نائبا لقائد الشرطة بدوام جزئي، المشتبه به نولين وأصابه بجروح بعد أن أطلق النار عليه منهيا الهجوم، وفقا للسلطات.