اجتماع لمناقشة دور الجمعيات الاستهلاكية لخدمة المواطن بسوهاج

شهد الدكتور يحيى عبد العظيم - محافظ سوهاج مساء أمس بقاعة الاجتماعات بالديوان العام الاجتماع الخاص لمناقشة الدور الفعال للجمعيات الاستهلاكية فى خدمة المواطن، من خلال مبادرة أفضل منتج لأكرم شعب، وذلك بحضور الأستاذ شمس الدين أحمد وكيل وزارة التموين بسوهاج ورئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك بسوهاج، وأعضاء من الجمعية.

وخلال الاجتماع عرض أحد أعضاء الجمعية لبعض المشكلات التى تواجه منافذ الجمعية بالمحافظة، حيث أوضح أنه يوجد بالمحافظة ومراكزها ما يقارب 131 منفذا للجمعية جميعها تعانى من سوء الخدمة، وذلك بسبب عجز السيولة والتمويل المادى لهذه المنافذ، حيث إن هذا العجز يتسبب فى عدم شراء المنتجات بكميات كبيرة مما يؤدى إلى أن تكون نسبة الأرباح على الفاتورة أعلى، ومن المشكلات التى تواجهها المنافذ أيضا نقص الخبرات التدريبية للعاملين بالمنافذ من الناحية البيعية والتسويقية.

وفى نهاية الاجتماع أصدر المحافظ أوامره بتطوير خمسة منافذ للعمل بالمنظومة الجديدة من خلال إعادة هيكلة السيولة الموجودة فى الحساب الخاص بالجمعية فى شراء المنتجات للجمعية، كما قرر مخاطبة وزارتى التموين والتنمية المحلية من أجل التعاقد على شراء بعض المنتجات والسلع ذات الأهمية للمواطن وبأسعار مخفضة ومنافسة للسوق.