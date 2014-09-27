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حريق منزلين بسبب تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز بسوهاج‎

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حريق منزلين بسبب تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز بسوهاج‎ حريق منزلين بسبب تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز بسوهاج‎

أرشيفية

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج بلاغ لمركز شرطة المراغة بنشوب حريق بناحية بناويط .

إنتقل مأمور وضباط المركز وضباط وقوات إدارة الحماية المدنية تمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماده، و بالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك خلف محمود الحداد سن 65 عامل وأمتد لمنزل مجاور ملك الشاذلي محمود الحداد سن 24 طالب نجل الأول لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد وإنحصرت التلفيات فـي نفوق عدد “2″ رأس ماشية وأحتراق موتور سيارة نقل ودراجة بخارية رقم 14342 سوهاج وبعض المنقولات المنزلية والأجهزة الكهربائية ويرجح أن يكون سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز في وجود مصدر حراري بمنزل الأول .

و بسؤال المذكورين أيدا ما جاء بالفحص ونفيا الشبهة الجنائية

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