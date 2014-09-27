اصابة 5 اشخاص في مشاجرة بسبب حدوث مشادة كلامية بأحد المقاهي بسوهاج‎

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج بلاغ من مركز شرطة المراغة بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين بناحية الشيخ يوسف .

أنتقل مأمور وضباط وحدة المباحث وتبين أن طرفي المشاجرة كل من طرف أول – السمان محمود السمان سن 25 طالب مصاباً ” بجرح قطعي بالفخذ الأيسر وآخر بالذراع الأيسر ” و- سراج الدين السيد عبد الرحمن سن 27 حاصل علي دبلوم ثانوي صناعي مصاباً ” بطلق ناري بالفخذ الأيمن وكسر متفتت أسفل مفصل الفخذ الأيسر ” و- عمرو السيد محمد عبد الرحيم سن 25 طالب مصاباً ” بطلقين ناريين بالظهر – والحاله العامة سيئة ” ويقيمون بذات الناحية وتم تحويلهما لمستشفي سوهاج العام ، طرف ثان – بكري عبد الفتاح محمد يوسف سن 37 عامل مصاباً ” بجرح رضي بفروة الرأس وتورم بالذراع الأيسر ” و- وليد رشاد علي سن 24 حاصل علي دبلوم ثانوي تجاري مصاباً ” بتورم وسحجات بالقدم اليمني ” ويقيمان بنجع شرف – سوهاج -و إسلام محمد فهمي وعبد العظيم رشاد علي – [ جاري ضبطهما ] .

بسؤال الطرفان تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما علي الأخر بالضرب وإحداث إصابته بسبب حدوث مشادة كلامية بأحد المقاهي علي أثرها قام الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية نتج عنها إصابة الثاني والثالث من الطرف الأول

تم التحفظ علي السيارة رقم 52548 ملاكي سوهاج التي كان يستقلها الطرف الثاني كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهمين الهاربين والسلاح المستخدم.

> تحرر عن ذلك المحضر رقم 12531 جنح المركز لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف