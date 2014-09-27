أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الرئيس الايراني يصف الضربات الجوية الامريكية ضد داعش “بحركة مسرحية”

Google+ Print
الرئيس الايراني يصف الضربات الجوية الامريكية ضد داعش “بحركة مسرحية” الرئيس الايراني يصف الضربات الجوية الامريكية ضد داعش “بحركة مسرحية”

الرئيس الإيراني حسن روحاني

قال الرئيس الايراني حسن روحاني إن الضربات الجوية الامريكية ضد تنظيم “داعش” هي “عملية نفسية” وليست عسكرية.

وأكد روحاني، في مقابلة خاصة مع محطة سي إن إن الاخبارية الامريكية، إن داعش يمثل تهديدا مشتركا لجميع دول العالم وهو ما يتطلب جهودا مشتركة من الجميع.

وأضاف “نحن في حاجة الى حملة موسعة من العمليات”، واصفا الضربات الجوية الامريكية “بحركة مسرحية” وليست حربا جدية ضد الارهاب.

وأوضح روحاني أنه يفضل أن ينأى بنفسه عن مصطلح التحالف، وذلك لان هناك بعض الدول التي تقع تحت مظلة ذلك التحالف.

ومن ناحية أخرى دافع الرئيس الايراني عن قوات النظام السوري قائلا: إن الجيش السوري يخوض حربا ضد العناصر الارهابية.

وأضاف “لقد ظلوا (في اشارة الى الغرب) يصفون هؤلاء بأنهم عناصر معارضة للحكومة السورية” بينما ستظل إيران تتساءل من هم هؤلاء المعارضون الذين فضلوا حمل السلاح بصورة واسعة ووحشية بدلا من اللجوء إلى المفاوضات والمباحثات.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا